Просте програмне забезпечення для обліку робочого часу та відвідуваності для малого бізнесу. Економте час і гроші за допомогою сучасного програмного забезпечення для керування розкладом, відпустками, часом, витраченим на роботу тощо.

Вебсайт: timekeeper.co.uk

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