Просте та доступне програмне забезпечення для кадрів, обліку заробітної плати та обліку робочого часу для малого та середнього бізнесу.

Вебсайт: byte-hr.com

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