Runa HR

Runa HR

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Вебсайт: runahr.com

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Runa HR is the main automated payroll platform that serves small and medium businesses in Mexico and it is hosted in the cloud. With Runa, anyone, with or without payroll experience, can pay their employees in just 15 minutes.
Категорії:
Business
Other HR Services Providers

Вебсайт: runahr.com

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