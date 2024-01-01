OfficeBooks

OfficeBooks

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Вебсайт: officebooks.com

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OfficeBooks пропонує просту у використанні програму керування бізнесом для малого та середнього бізнесу. Рішення OfficeBooks — це пропозиція програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка мінімізує початкові та інфраструктурні витрати без шкоди для функціональності та продуктивності. Наш основний продукт — OfficeBooks.com, розміщена програма для керування бізнесом, яка надає користувачам інструменти для керування продажами, контактами, закупівлями, виробництвом, робочими замовленнями та контролем запасів. Найкраще те, що з OfficeBooks у хмарі ваша система доступна будь-де; в офісі, вдома або в дорозі.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: officebooks.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

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