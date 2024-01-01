OfficeBooks пропонує просту у використанні програму керування бізнесом для малого та середнього бізнесу. Рішення OfficeBooks — це пропозиція програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка мінімізує початкові та інфраструктурні витрати без шкоди для функціональності та продуктивності. Наш основний продукт — OfficeBooks.com, розміщена програма для керування бізнесом, яка надає користувачам інструменти для керування продажами, контактами, закупівлями, виробництвом, робочими замовленнями та контролем запасів. Найкраще те, що з OfficeBooks у хмарі ваша система доступна будь-де; в офісі, вдома або в дорозі.

Вебсайт: officebooks.com

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