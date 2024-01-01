ERP системи - Найпопулярніші застосунки
Системи планування ресурсів підприємства (ERP) оптимізують і керують щоденними бізнес-операціями в різних відділах, таких як виробництво, фінанси, кадри та ланцюг постачання. Приклади включають Oracle Netsuite і SAP ERP. Впровадження ERP пропонує такі переваги, як автоматизація точки доступу, управління фінансами та покращення догляду за пацієнтами в системі охорони здоров’я. Програмне забезпечення ERP полегшує обробку заробітної плати, відстеження робочого часу та управління запасами, що сприяє підвищенню продуктивності та ефективності. Розбираючи відділи, системи ERP забезпечують безпечний доступ до важливих даних і показників для всіх команд. Звіти в режимі реального часу та аналітичні панелі інструментів інформують користувачів про продуктивність відділу. Основні функціональні можливості систем ERP зазвичай включають такі функції бухгалтерського обліку, як головна книга та управління готівкою, функціональні можливості кадрової служби, такі як підбір персоналу та нарахування заробітної плати, базові функції продажів та керування клієнтами, робочі процеси закупівель, управління запасами та складом, розширені модулі ланцюга поставок, виробничі модулі та звітність та аналітика. Для підприємств з унікальними потребами системи ERP можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, програмним забезпеченням для автоматизації професійних послуг або системами ERP на основі проектів, щоб покращити функціональність і забезпечити повне уявлення про операції.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (раніше — QuickBooks Time, TSheets Time Tracker) — це хмарна програма для відстеження та планування часу, яка дозволяє вашим співробітникам приїжджати та виходити з робочого місця за допомогою пристроїв, які вони вже мають у своїх кишенях.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш гнучким із Dynamics 365, єдиним портфоліо інтелектуальних бізнес-програм, які дають змогу кожному адаптуватися та впроваджувати інновації.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Почніть міцно. QuickBooks Self-Employed надає новачкам і малим підприємствам функції, необхідні для просування вперед.
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла).
Sage Intacct
intacct.com
Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.
MYOB Australia
myob.com
Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.
Dolibarr
dolibarr.org
Програмне забезпечення ERP і CRM з відкритим вихідним кодом на основі веб-сайту для керування професійною діяльністю або діяльністю фундації (малого та середнього бізнесу, фрілансерів або великих компаній): пропозиції чи комерційні пропозиції, рахунки-фактури, продукти, контакти, порядок денний, зам...
MRPeasy
mrpeasy.com
Просте, але потужне хмарне програмне забезпечення Manufacturing ERP/MRP. Безпроблемне управління виробництвом, запасами, клієнтами, закупівлями, фінансами та командою.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl — це багатоканальна система управління роздрібною торгівлею, яка об’єднує ваші замовлення, запаси, фінанси, POS і CRM в одному місці.
Exact
exact.com
Рішення для планування проекту, яке допомагає підприємствам генерувати пропозиції, призначати завдання співробітникам, створювати рахунки-фактури та прогнозувати дохід.
SAP
sap.com
У SAP ми прагнемо покращити світ і покращити життя людей. Ми обіцяємо впроваджувати інновації, щоб допомогти нашим клієнтам працювати якнайкраще. SAP прагне допомогти кожному клієнту стати найкращим бізнесом. Ми розробляємо рішення, які стимулюють інновації, сприяють рівності та розповсюджують можли...
MYOB New Zealand
myob.com
Займайтесь із MYOB. Єдина система, яка автоматизує ваші щоденні завдання та · Будьте в курсі того, що впливає на ваш бізнес, завдяки актуальним ресурсам.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv об’єднує бренди та 3PL для створення більш гнучких і надійних мереж виконання замовлення, які перевершують сьогоднішні захмарні очікування споживачів.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex дає виробникам можливість підключати, автоматизувати, відстежувати та аналізувати кожен аспект свого бізнесу — від цеху до верхнього поверху — для трансформації бізнесу. Побудована в хмарі платформа Plex Smart Manufacturing Platform включає MES, ERP, управління ланцюжками поставок, промисловий ...
Striven
striven.com
Striven — це комплексне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке містить усе, що потрібно для успіху вашої організації.
OpenPro
openpro.com
OpenPro є лідером ліцензованого програмного забезпечення ERP (Enterprise Resource Planning) з відкритим кодом. Програмні рішення OpenPro ERP забезпечують гнучку, масштабовану та повнофункціональну систему управління для малого бізнесу та корпоративних корпорацій. Модульна конструкція системи забезп...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum — це програмне забезпечення для хмарного виробництва, яке з’єднує ваш цех із реальними даними, щоб швидше приймати кращі рішення.
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfil is the only ERP designed for eCommerce & wholesale merchants. With the rise in multi-channel commerce, Fulfil was built with the simple idea that merchant operations need to be simplified in order to deliver amazing retail experiences. Fulfil enables businesses to turn their back office opera...
Access
theaccessgroup.com
Access змінює вигляд програмного забезпечення для керування бізнесом не лише в тому, як ми обслуговуємо наших клієнтів, дотримуючись нашої обіцянки надати їм свободу робити більше того, що для них важливо, але й для наших людей, наших інвесторів та благодійних організацій, близьких до наші серця, де...
Marg ERP
margcompusoft.com
Маючи понад 1 мільйон задоволених користувачів, понад 800 центрів продажу та підтримки, Marg ERP є справжнім лідером у спрощенні процесу адаптації GST. MARG ERP Ltd. має свій досвід у наданні ідеальних індивідуальних рішень для інвентаризації та бухгалтерського обліку для всіх компаній, щоб отримат...
Divalto
divalto.com
Divalto Infinity — це повне та настроюване рішення, яке об’єднує в унікальному середовищі всі прикладні області та функції, необхідні для управління бізнесом. Divalto Infinity бере участь у всіх рівнях вашого бізнесу. Це зменшує витрати (наприклад, оптимізацію запасів, підготовку, планування) і заб...
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...
KEBS
kebs.ai
KEBS — це бізнес-пакет, створений, щоб полегшити життя індустрії професійних послуг. Цей сучасний ERP дозволить підприємствам скоротити витрати та витоки ресурсів, а також збільшити свою продуктивність і прибутковість у 10 разів. Організації, незалежно від свого розміру та масштабу, можуть оптимізу...
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold створено для вас і ваших процесів. Оптимізуйте всі свої процеси, включаючи бухгалтерський облік, виробництво, інвентаризацію, замовлення, електронну комерцію та доставку за допомогою гнучкої системи, розробленої для ваших операцій. Боретеся з відсутністю гнучкості та параметрів налаштуванн...
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies є частиною індійської виробничої екосистеми. Ми розробили нашу ERP на основі проблем, виявлених у обробній промисловості. Ми хочемо бути номер один у хмарному виробничому ERP-програмному забезпеченні для ММСП в Азії. Наш продукт допомагає власникам бізнесу та підприємцям керува...
QAD
qad.com
QAD є провідним постачальником рішень для виробництва та ланцюга поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в неспокійному світі, де стикаються з перебоями в постачанні та коливаннями попиту, виробники та ланцюжки поставок повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати гн...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext — це безкоштовне інтегроване програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) з відкритим вихідним кодом, розроблене індійською компанією Frappe Technologies Pvt. Ltd. Він побудований на базі даних MariaDB з використанням Frappe, серверної системи на основі Python. ERPNext ...
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks пропонує просту у використанні програму керування бізнесом для малого та середнього бізнесу. Рішення OfficeBooks — це пропозиція програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка мінімізує початкові та інфраструктурні витрати без шкоди для функціональності та продуктивності. Наш основний ...
Unit4
unit4.com
Unit4 – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення та ERP-додатки, а також відповідні професійні послуги для працівників організацій, що надають послуги, з особливим акцентом на професійні послуги, освіту, державні пос...
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies (NYSE: TYL) надає інтегроване програмне забезпечення та технологічні послуги державному сектору. Наскрізні рішення Tyler дають змогу місцевим, державним і федеральним органам влади працювати ефективно та прозоро з жителями та один з одним. Поєднуючи дані та процеси в різних систем...
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO є провідним глобальним постачальником програмного забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP), що спеціалізується на ключових галузях виробництва та розподілу. Понад 40 років команда спеціалістів SYSPRO продовжує відповідати унікальним галузевим потребам і дозволяє клієнтам легко ...
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
Certinia
certinia.com
Certinia (раніше FinancialForce) надає платформу Services-as-a-Business, яка підтримує та об’єднує всі аспекти надання послуг, від оцінки та надання послуг до управління успіхом клієнтів, фінансового планування та бухгалтерського обліку. Рішення компанії Professional Services Automation (PSA), Custo...
IFS
ifs.com
IFS розробляє та постачає корпоративне програмне забезпечення для компаній у всьому світі, які виробляють і розповсюджують товари, створюють і обслуговують активи, а також керують операціями, орієнтованими на обслуговування. У рамках нашої єдиної платформи наші спеціальні продукти для галузі безпосе...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це перша у світі система FaaS (FOSS-as-a-service), яка підходить для бізнесу будь-якого розміру та пропонує безліч функцій, які можуть допомогти вам збільшити дохід вашого бізнесу. Це хмарна CRM, яка дуже масштабована, тому ви можете легко додавати більше користувачів або функцій у мір...