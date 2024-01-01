Створена професіоналами з більш ніж 20-річним досвідом роботи у великих управлінських і ERP-проектах, MIND ERP домінує в усьому циклі розробки ІТ-проектів, від техніко-економічного обґрунтування до доставки рішень, інтегрованих у бізнес-процеси. Ми пропонуємо MindERP, повне програмне забезпечення для управління бізнесом, яке є ERP, яке також має функції CRM, E-Procurement, E-Commerce і Sales Order Portal, все на одній платформі та в рішенні, розробленому експертами, що робить бізнес-компанію компанії унікальною досвід. Крім того, ми також надаємо SAF - систему фінансової підтримки, яка полегшує використання звітності компаній, без необхідності встановлення різних програм чи ліцензій, легко інтегрується з іншими системами ERP, спрощуючи фінансові процеси, такі як аванси та контроль авторизації платежів (юридичних процесів, податків, фрахту, витрат на відрядження тощо) та виписування других примірників рахунків-фактур. Ми також пропонуємо консультації щодо великих ERP-систем на ринку з професіоналами з великим досвідом у контролінгових і фінансових процесах, промисловому менеджменті та логістиці. За допомогою аутсорсингу ми також надаємо підтримку апаратного та програмного забезпечення, планування середовища, розміщення центрів обробки даних, розміщення веб-сайтів та електронної пошти.

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