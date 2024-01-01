Daftra — це перший інтегрований і безпечний портал для керування вашим бізнесом або компанією в Інтернеті. Хмарні служби Daftra працюють цілодобово, забезпечуючи 99,9% присутності в мережі, оскільки наші захищені сервери розташовані в кількох країнах і працюють паралельно, щоб отримати доступ до захищених даних вашої компанії якомога швидше з будь-якого місця чи пристрою. Daftra була створена від Izam Web Solutions; компанія, яка займається корпоративним управлінням і є провідним постачальником SaaS більше 7 років, створила різні рішення для управління бізнесом для арабського та іноземного ринку та має штаб-квартири в Сполучених Штатах і в Єгипті. Зі сукупності досвіду Izam Daftra вийшла як повне інтегроване рішення для управління бізнесом на арабському ринку, де таких послуг надзвичайно бракує. Незалежно від характеру вашого бізнесу, ви побачите, що Daftra повністю оснащена та налаштовується відповідно до характеру вашого бізнесу та галузевих потреб, починаючи від простих послуг виставлення рахунків до складних фінансових розрахунків, інвентаризації, команд, управління клієнтами та подальшої роботи. Усі функції Daftra були спеціально розроблені, щоб полегшити ваші бізнес-операції та заощадити ваш час і зусилля, щоб будь-який користувач без попереднього досвіду управління бізнесом і бухгалтерського обліку міг використовувати його для керування своїм бізнесом як професіонал. Daftra повністю присвячена підтримці систем, валют і податкових налаштувань як арабських, так і іноземних країн. Наше рішення є втіленням нашого бачення; сприяння управлінню бізнесом для компаній в арабському регіоні, залишаючи їм можливість займатися своєю пристрастю, не зносячи складнощі управління своїм бізнесом самостійно.

Вебсайт: daftra.com

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