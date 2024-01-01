Veepan ERP

Veepan ERP

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Вебсайт: veepan.com

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Veepan — це хмарне програмне забезпечення ERP для будь-якого бізнесу. Його було зареєстровано в листопаді 2018 року в Нью-Делі, Індія. Послуги Veepan включають: 1) Програмне забезпечення для виставлення рахунків 2) Управління запасами 3) Бухгалтерський облік 4) Підтримка подання GST 5) Управління продажами та покупками 6) Управління комерційними витратами 7) Відстеження платежів 8) Керуйте клієнтами та постачальниками 9) Налаштування. Крім того, Veepan також надає 1) Цифровий маркетинг 2) Створення сайту 3) Бізнес-консультації
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: veepan.com

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QuickBooks Self-Employed

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

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