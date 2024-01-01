Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Veepan ERP» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Veepan — це хмарне програмне забезпечення ERP для будь-якого бізнесу. Його було зареєстровано в листопаді 2018 року в Нью-Делі, Індія. Послуги Veepan включають: 1) Програмне забезпечення для виставлення рахунків 2) Управління запасами 3) Бухгалтерський облік 4) Підтримка подання GST 5) Управління продажами та покупками 6) Управління комерційними витратами 7) Відстеження платежів 8) Керуйте клієнтами та постачальниками 9) Налаштування. Крім того, Veepan також надає 1) Цифровий маркетинг 2) Створення сайту 3) Бізнес-консультації

Вебсайт: veepan.com

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