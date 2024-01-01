Marg ERP

Marg ERP

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Вебсайт: margcompusoft.com

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Маючи понад 1 мільйон задоволених користувачів, понад 800 центрів продажу та підтримки, Marg ERP є справжнім лідером у спрощенні процесу адаптації GST. MARG ERP Ltd. має свій досвід у наданні ідеальних індивідуальних рішень для інвентаризації та бухгалтерського обліку для всіх компаній, щоб отримати сумісність із GST. Marg ERP є провідним постачальником програмного забезпечення для GST і є ключовим гравцем у допомозі підприємствам у плавному переході на GST. Ми пропонуємо програмне забезпечення для інвентаризації та бухгалтерського обліку, щоб оптимізувати бізнес і допомогти їм у цій подорожі трансформації GST. Marg завжди вірив у додавання цінності та стійкості до бізнес-середовища, яке постійно змінюється, і є ключовим гравцем у обслуговуванні як МСП, так і МСП Marg ERP надає всебічне програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати «HRxpert», яке має розширені функції, такі як програмне забезпечення для обліку відвідуваності, програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати, керування відпустками тощо, що допомагає підприємствам плавніше перейти на GST.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: margcompusoft.com

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