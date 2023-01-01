У центрі всього цього Spine Software Systems Pvt. Ltd. є постачальником програмного забезпечення для управління бізнесом, що спеціалізується на програмному забезпеченні для планування ресурсів підприємства (ERP) для великих компаній. Зосереджуючись головним чином на наданні рішень для фармацевтичного сектору, наш спектр ІТ-рішень поширюється на програмне забезпечення для GST, програмне забезпечення для виставлення рахунків і програмне забезпечення для фармацевтичних препаратів, охоплюючи весь спектр ІТ-послуг для фармацевтичної галузі.

Вебсайт: espine.in

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Spine». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.