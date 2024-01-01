ACTouch Technologies є частиною індійської виробничої екосистеми. Ми розробили нашу ERP на основі проблем, виявлених у обробній промисловості. Ми хочемо бути номер один у хмарному виробничому ERP-програмному забезпеченні для ММСП в Азії. Наш продукт допомагає власникам бізнесу та підприємцям керувати своїми продажами та покупками. Виробничий, гарантійний, касовий та фінансовий контроль. ACTouch, наші хмарні ERP-рішення, не потребують встановлення та конфігурації програми, оскільки вона доступна через Інтернет і доступна з ПК, ноутбуків, смартфонів, планшетів тощо. Програма доступна 24 x 7, 365 днів на рік. Таким чином, немає простоїв, вірусів чи спам-атак, немає інвестицій у обладнання та програмне забезпечення, і це економить багато грошей для ММСП. Основні особливості продукту AcTouch такі. 1. Основні бізнес-модулі: модулі рахунків-фактур, платежів, квитанцій, головної книги та інвентаризації 2. Елементи керування доступом користувача: ви можете вирішити, хто має використовувати які меню та елементи керування. 3. Фінансовий контроль: принцип «4 очі» (Ваш клерк вводить транзакцію, і Ви можете її схвалити). Повний контроль фінансових питань 4. Єдиний вхід: якщо у вас більше однієї компанії, ви можете отримати доступ до них за допомогою єдиного входу. Немає необхідності в окремих логінах. 5. Інформаційна панель із фінансовими та фондовими сповіщеннями, звітами про старіння (хто має платити вам і скільки), звітами про стан банків. 6. Індивідуальні шаблони для кожного постачальника або клієнта (ви обираєте, які шаблони для кого) 7. Відстеження запасів до рівня партії. 8. Мультивалютні операції та рахунки 9. Доступ із мобільних пристроїв і планшетів (незабаром буде випущено нову функцію) 10. Сумісність з податку на товари та послуги Індії.

Вебсайт: actouch.com

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