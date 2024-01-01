Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mero ERP» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Постачальник програмного забезпечення для планування корпоративних ресурсів у хмарі. Функції включають огляди інформаційної панелі, керування каталогом продуктів, керування користувачами, керування доходами та фінансовими потоками, керування витратами, керування закупівлями, керування продажами та постачальниками, керування клієнтами, керування працівниками та запасами, створення звітів, керування ролями та дозволами, керування магазинами тощо .

Вебсайт: meroerp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mero ERP». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.