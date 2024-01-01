QAD

QAD

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Вебсайт: qad.com

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QAD є провідним постачальником рішень для виробництва та ланцюга поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в неспокійному світі, де стикаються з перебоями в постачанні та коливаннями попиту, виробники та ланцюжки поставок повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати гнучкість, ефективність і стійкість для ефективного обслуговування клієнтів. QAD надає адаптивні програми, щоб увімкнути ці адаптивні підприємства. Заснована в Санта-Барбарі, Каліфорнія, QAD має клієнтів у 84 країнах світу. Тисячі компаній розгорнули корпоративні рішення QAD, включаючи планування ресурсів підприємства (ERP), цифрову комерцію (DC), управління взаємовідносинами з постачальниками (SRM), цифрове планування ланцюга поставок (DSCP), глобальну торгівлю та транспортування (GTTE), систему управління якістю підприємства (EQMS), підключена робоча сила та інтелект процесів.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: qad.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Dolibarr

Dolibarr

dolibarr.org

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OpenPro

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JFrog

jfrog.com

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