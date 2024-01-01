Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентаризацією, розподілом і керування виробництвом. Програмне забезпечення Epicor доступне локально та як хмарне ERP SaaS (планування ресурсів підприємства). Epicor пропонує платформи управління бізнесом як галузеві рішення ERP. Epicor Software Corporation впроваджує інновації, щоб включити нові технології в систему ERP. Наприклад, Epicor використовує промисловий Інтернет речей (IIoT) для підключення машин із датчиками та ПЛК (програмованими логічними контролерами) на цехах у своєму розширеному MES (програмне забезпечення для виконання виробництва), яке легко інтегрується з системою Epicor ERP (і MRP). . Epicor надає розширене багатоканальне програмне забезпечення, включаючи електронну комерцію, для роздрібних торговців.

Вебсайт: epicor.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Epicor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.