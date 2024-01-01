LOGIC ERP

LOGIC ERP

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Вебсайт: logicerp.com

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Наш досвід у наданні інтегрованого програмного забезпечення ERP, програмного забезпечення для роздрібної торгівлі та POS тисячам клієнтів на сьогодні допоміг їм досягти їхніх бізнес-цілей. ERP-рішення, розроблені LOGIC, характеризуються своєю гнучкістю та масштабованістю, щоб сприяти зростанню бізнесу клієнтів у майбутньому. Економічні рішення, розроблені для конкретних потреб і галузей, допомагають підприємствам середнього та великого бізнесу вирішувати проблеми, аналізувати ефективність бізнесу та допомагати приймати стратегічні рішення для процвітання на ринках. Наш різноманітний асортимент програмного забезпечення розроблено для різноманітних сторін і сфер бізнесу. Замість загальних універсальних рішень, наше портфоліо включає галузеві, вертикальні та модулі програмного забезпечення ERP, які доступні в комплексі рішень LOGIC. Штаб-квартира компанії розташована в Мохалі, штат Пенджаб, і має власний виробничий центр, філії та пов’язаних партнерів у всіх мегаполісах Індії. Маючи в своєму розпорядженні парк виключно досвідчених і кваліфікованих професіоналів, ми є піонерами в наданні найкращих рішень у формі ERP і вертикально-спеціального програмного забезпечення та додатків, які долають розрив між магазинами та головними офісами, тим самим полегшуючи доступ до реальних дані та інформація про час на різних етапах. Виправдовуючи LOGIC Mantra, рішення та послуги орієнтовані на Inspire Markets і Aspire Businesses. Протягом двадцяти прогресивних років ми, як компанія, вирізняли форте найкращих у галузі з відповідними бізнес-рішеннями для наших клієнтів. Ми пишаємося тим, що завоювали довіру наших шановних клієнтів і партнерів, і ділимося радістю успіху та досягнень з усією спільнотою, пов’язаною з LOGIC ERP.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: logicerp.com

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

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Sage Accounting

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Acumatica

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weclapp

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Worksup

worksup.com

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