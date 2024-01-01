Ausuma ERP пропонує комплексні хмарні рішення, призначені для спрощення та оптимізації операцій малого бізнесу. З обмеженими ресурсами та невеликою командою наша платформа надає все необхідне для ефективного ведення вашого бізнесу. Наші ключові функції включають безпечне зберігання даних, програму, керовану базою даних, хмарне ERP, яке дає вам можливість отримати доступ до своїх даних ERP з будь-якого місця, оскільки вони зберігаються в Інтернеті. Ми також пропонуємо функції керування ланцюгом постачання, звітування про дані в режимі реального часу, управління заробітною платою та рахунками до кредиторів/дебіторів. Наші настроювані інформаційні панелі відповідають вашим конкретним потребам, а наш мобільний додаток забезпечує зручність і доступність. Крім того, ми легко інтегруємося зі сторонніми постачальниками програмного забезпечення через їхні API. Довіртеся Ausuma ERP, щоб надати вашому малому бізнесу ефективні та ефективні рішення.

Вебсайт: ausuma.com

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