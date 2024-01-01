OpenPro є лідером ліцензованого програмного забезпечення ERP (Enterprise Resource Planning) з відкритим кодом. Програмні рішення OpenPro ERP забезпечують гнучку, масштабовану та повнофункціональну систему управління для малого бізнесу та корпоративних корпорацій. Модульна конструкція системи забезпечує максимальну гнучкість для клієнтів. OpenPro може служити економічно ефективною системою облікових записів для малого бізнесу та має повнофункціональне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку для виробництва. OpenPro має найсучасніші можливості, необхідні для програмного забезпечення електронної комерції, а також є перевіреним постачальником програмного забезпечення для ланцюга поставок. Протягом останніх 10 років програмне забезпечення OpenPro було написано на PHP з відкритим вихідним кодом із використанням відкритої архітектури (працює на будь-якому обладнанні та базі даних SQL). З такими розширеними функціями OpenPro, як зображення документів; зелені потоки безпаперової роботи; інтегроване штрихове кодування; інтегровані телефонні системи; читання OCR у транзакції XML; і багатомовні та валютні можливості, ми заощадили нашим клієнтам мільйони доларів на операційній ефективності. Програмне забезпечення можна розгорнути як програмне забезпечення як послуга (SAAS), ASP або запустити на вашому сервері. OpenPro пропонує програмне забезпечення для бізнесу для кожної компанії, яка потребує більшої ефективності та додаткових можливостей від програмного рішення ERP.

Вебсайт: openpro.com

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