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OSPOS

OSPOS

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Вебсайт: opensourcepos.org

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

OSPOS (Точка продажу з відкритим кодом) — це веб-система для точки продажу. Програма написана на PHP, використовує MySQL (або MariaDB) як серверну систему зберігання даних і має простий, але інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача.

Вебсайт: opensourcepos.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OSPOS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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