Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OSPOS» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

OSPOS (Точка продажу з відкритим кодом) — це веб-система для точки продажу. Програма написана на PHP, використовує MySQL (або MariaDB) як серверну систему зберігання даних і має простий, але інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача.

Вебсайт: opensourcepos.org

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