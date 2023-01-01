WebCatalog

Feedbin

Feedbin

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: feedbin.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Feedbin» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Feedbin — це програма для читання каналів з відкритим кодом. Це веб-додаток, який можна самостійно розмістити на веб-сервері або використовувати через платну підписку. Він має клієнт Android на основі News+.

Вебсайт: feedbin.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Feedbin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

LibreTranslate

LibreTranslate

libretranslate.com

CHUMS

CHUMS

chums.org

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

Inoreader

Inoreader

inoreader.com

The Lounge

The Lounge

thelounge.chat

Nextcloud News

Nextcloud News

nextcloud.github.io

Lago

Lago

getlago.com

NewsBlur

NewsBlur

newsblur.com

Dashlane

Dashlane

dashlane.com

OSPOS

OSPOS

opensourcepos.org

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

WireMock Cloud

WireMock Cloud

wiremock.io

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності