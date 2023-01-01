Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Feedbin» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Feedbin — це програма для читання каналів з відкритим кодом. Це веб-додаток, який можна самостійно розмістити на веб-сервері або використовувати через платну підписку. Він має клієнт Android на основі News+.

Вебсайт: feedbin.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Feedbin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.