Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Disroot Paste Bin» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Зашифрований онлайн-кошик для вставлення/дошка обговорень. PrivateBin — це мінімалістичний онлайн-пастебін і дошка для обговорень із відкритим кодом. Дані кожного пастбіна наскрізно шифруються/розшифровуються в браузері, щоб сервер не мав жодних знань про розміщені дані.

Вебсайт: disroot.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Disroot Paste Bin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.