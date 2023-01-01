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Disroot Paste Bin

Disroot Paste Bin

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Вебсайт: disroot.org

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Зашифрований онлайн-кошик для вставлення/дошка обговорень. PrivateBin — це мінімалістичний онлайн-пастебін і дошка для обговорень із відкритим кодом. Дані кожного пастбіна наскрізно шифруються/розшифровуються в браузері, щоб сервер не мав жодних знань про розміщені дані.

Вебсайт: disroot.org

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