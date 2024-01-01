Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Сквайр | Barbershop Point of Sale & Management System - Squire – це система продажу та управління перукарні, яка допомагає підприємствам покращити роботу та збільшити продажі

Вебсайт: getsquire.com

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