POSaBIT — це інноваційна система оплати для магазинів марихуани та канабісу, диспансерів тощо. Легка обробка платежів для диспансерів і роздрібних торговців марихуаною.

Вебсайт: posabit.com

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