Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shopify» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-продавцям набір послуг, «включаючи платежі, маркетинг, доставку та інструменти залучення клієнтів, щоб спростити процес керування інтернет-магазином для дрібних торговців». Компанія повідомила, що її платформу використовують понад 1 000 000 компаній у приблизно 175 країнах. станом на червень 2019 року, а загальний валовий обсяг товарів перевищив 41,1 мільярда доларів США на календарний 2018 рік.

Вебсайт: shopify.com

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