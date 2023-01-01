Програми, які допомагають у веденні бізнесу або надають засоби для співпраці, редагування чи обміну вмістом для команд/бізнесів. Наприклад: ресурси пошуку роботи, управління клієнтськими ресурсами, співпраця, планування ресурсів підприємства, точка продажу, управління клінікою.

Вебсайт: metrotechs.io

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