Планування вашого бізнесу з кращою інформацією та рішеннями. Прискорення планування, прогнозування та звітування за допомогою автоматизації та прогнозної аналітики в одному єдиному рішенні. Jedox надає вам гнучку платформу для управління продуктивністю підприємства. Автоматизуйте повторювані завдання, зміцніть співпрацю та трансформуйте свій бізнес за допомогою потужності ШІ.

Вебсайт: jedox.com

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