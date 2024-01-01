Planr — це корпоративне рішення SAAS, яке використовує розширений штучний інтелект для прогнозування доходів і показників продажів, відкриваючи приховані блокувальники, щоб допомогти вам і вашій команді прискорити зростання продажів. Planr надає вам миттєвий доступ до об’єктивного, інтелектуального уявлення про прогнозований дохід порівняно з майбутніми цілями з точністю 96%. Інструмент Planr на основі штучного інтелекту, який використовується генеральними директорами, інвесторами та лідерськими командами, забезпечує об’єктивне, наукове уявлення про ваші дані та прогнозує ваш NTM-дохід із точністю 96%. Категорії Planr включають: корпоративне управління ефективністю, управління компенсаціями, маркетингову аналітику, планування продажів і операцій, управління ефективністю продажів і управління робочою силою.

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Вебсайт: planr.com

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