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Qobra

Qobra

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Вебсайт: qobra.co

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«Незалежно від того, чи є ви генеральним директором чи віце-президентом із продажів, план компенсації продажів є, мабуть, найпотужнішим інструментом, який у вас є для формування стратегії продажів». Марк Роберг, віце-президент із продажу в Hubspot. Qobra дозволяє вам автоматизувати розрахунок, обмін, перевірку ваших комісій! Перестаньте витрачати час з Excel, зменште кількість помилок і підвищте мотивацію продажів за допомогою видимості в реальному часі! CRO, керівник відділу продажів, відділ продажів, для ваших відділів продажів Qobra — це інструмент, який стимулюватиме та підвищуватиме ефективність ваших продажів.

Вебсайт: qobra.co

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