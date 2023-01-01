QCommission — це потужне, гнучке програмне забезпечення для комісії з продажу. Він точно розраховує винагороду вашим продавцям і зменшує кількість помилок, пов’язаних із електронними таблицями та ручними методами. Це дозволяє розраховувати комісійні, як тільки період комісії закінчився, і економить багато часу. Він може докладно та зрозуміло повідомляти розраховані комісії. QCommission дозволяє адміністратору компенсації встановлювати одержувачів, продукти, клієнтів, плани, стимули, квоти, частоту платежів тощо в системі. Він дозволяє встановлювати правила нарахування та нарахування різноманітних заохочень. Це допомагає вводити або імпортувати транзакції ефективності в систему та обчислювати стимули так часто, як це необхідно. Операції ефективності можна обробляти, кредитувати та розраховувати так часто, як це необхідно, навіть кілька разів на день. Коригування транзакцій можна вносити та обробляти в системі. Повна і вичерпна можливість звітності дозволяє користувачеві звітувати про всі розрахунки в дуже детальній формі. QCommission відповідає вимогам GDPR, SOC і може продемонструвати відповідність.

Вебсайт: qcommission.com

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