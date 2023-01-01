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Amalia

Amalia

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Вебсайт: amalia.io

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Amalia.io стимулює зростання за допомогою спрощеної компенсації продажів. Наше рішення для управління ефективністю продажів забезпечує прозорість, яка підтримує мотивацію команд продажів, і автоматизацію, яка дозволяє фінансовим і операційним командам витрачати більше часу на ініціативи з доданою вартістю. Європейський лідер, Amalia.io робить більше, ніж керує комісією. Ми виступаємо єдиним джерелом правди для понад 40 організацій, які використовують наші дієві дані про ефективність продажів для інформування про стратегічні рішення щодо бізнесу та персоналу.

Вебсайт: amalia.io

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