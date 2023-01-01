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Commissionly

Commissionly

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Вебсайт: commissionly.io

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Commissionly — це перший хмарний веб-додаток для керування комісіями з продажів і винагородами, який на 100% орієнтований на малий і середній бізнес. Наші нескладні інструменти для імпорту даних, цільовий і компенсаційний план на основі майстра, а також інструменти встановлення комісії означають, що ви можете розпочати роботу за лічені хвилини. Наш багатофункціональний продукт задовольняє всі ваші комісійні потреби, незалежно від того, наскільки вони складні. Ми маємо для вас можливість створювати комісії на основі доходів або продукту, однорівневі або багаторівневі комісійні, повторювані комісії, розділені комісійні, зростаючі та знижувальні комісії та навіть матричні комісії. Ми також адаптуємося до ваших потреб, якщо у вас є унікальний план компенсації. Ви та ваші одержувачі можете отримати доступ до своєї інформації через нашу веб-панель з будь-якого місця, і ви можете легко створювати звіти, щоб швидко генерувати суми виплат комісії. Зареєструйтеся сьогодні!

Вебсайт: commissionly.io

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