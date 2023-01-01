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ElevateHQ

ElevateHQ

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Вебсайт: elevate.so

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ElevateHQ — це програмне забезпечення для комісійних продажів, створене для зростаючих команд продажів. Але ми не лише автоматизуємо комісійні продажі. ElevateHQ розроблено для покращення того, як компанії використовують стимули продажів для мотивації своїх співробітників. Ми віримо, що чудові результати досягаються лише тоді, коли люди мотивовані, і наш продукт є просто продовженням цієї філософії. На більш повсякденному рівні наш продукт позбавляє від важкої роботи, що стоїть за ручним обчисленням стимулів продажів, і дозволяє компаніям експериментувати з особливостями, які працюють для кожного представника, а не лише для найкращих.

Вебсайт: elevate.so

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