Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SparkPlug» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

SparkPlug — це платформа управління продажами для спеціалізованих торговців, ресторанів і брендів CPG. SparkPlug безпосередньо інтегрується з POS-системами звичайних підприємств, щоб автоматизувати практично всі аспекти впровадження та масштабування програми стимулювання. Механізм стимулювання SparkPlug, керовані виплати та інструменти управління просуванням торгівлі дозволяють роздрібним торговцям і ресторанам оптимізувати й автоматизувати стимулювання продажів, спонсорованих постачальниками, для своїх співробітників на першому місці.

Вебсайт: sparkplug.app

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