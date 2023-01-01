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Kennect

Kennect

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Вебсайт: kennect.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kennect — це провідна платформа стимулів для компаній, яким потрібне просте рішення для керування складними компенсаційними планами. Він не лише автоматизує розрахунок заохочень для адміністраторів, але й надає торговим представникам повну видимість у реальному часі їхніх заохочувальних виплат. Завдяки інтелектуальній функції підштовхування тепер ви можете переконатися, що жоден із ваших представників не пропустить свої квоти

Вебсайт: kennect.io

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