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Salescomp

Salescomp

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Вебсайт: salescomp.com

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Salescomp може полегшити ваше життя, автоматизувавши процес компенсації продажів. Облік і адміністрування комісійних і планів заохочення автоматизовано компанією salescomp на основі низки настроюваних правил, включаючи посаду співробітника, тривалість і тип транзакції. Крім того, програмне забезпечення пропонує продавцям ретельний аналіз попередніх доходів і прогнозованих доходів. У результаті продавці мають доступ до оцінок оплати праці на основі перспективних закритих угод, що дозволяє їм підготуватися до різних сценаріїв компенсації. У результаті продавці можуть отримати заохочення та мотивацію реалізувати свій справжній потенціал заробітку. Тепер ви можете позбутися всіх електронних таблиць, створених вручну, і ваш відділ продажів почуватиметься впевненіше, якщо ви надасте їм точні та прозорі платежі.

Вебсайт: salescomp.com

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