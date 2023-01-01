Salescomp може полегшити ваше життя, автоматизувавши процес компенсації продажів. Облік і адміністрування комісійних і планів заохочення автоматизовано компанією salescomp на основі низки настроюваних правил, включаючи посаду співробітника, тривалість і тип транзакції. Крім того, програмне забезпечення пропонує продавцям ретельний аналіз попередніх доходів і прогнозованих доходів. У результаті продавці мають доступ до оцінок оплати праці на основі перспективних закритих угод, що дозволяє їм підготуватися до різних сценаріїв компенсації. У результаті продавці можуть отримати заохочення та мотивацію реалізувати свій справжній потенціал заробітку. Тепер ви можете позбутися всіх електронних таблиць, створених вручну, і ваш відділ продажів почуватиметься впевненіше, якщо ви надасте їм точні та прозорі платежі.

Вебсайт: salescomp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Salescomp». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.