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incentX

incentX

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Вебсайт: incentx.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

incentX — це багатофункціональна хмарна платформа, яка надає всі інструменти, необхідні для планування, керування та врегулювання вашої програми заохочень, включаючи комісійні, знижки, роялті, повернення рахунків і платежів. Найкраще те, що він інтегрується з вашою наявною системою бухгалтерського обліку / ERP для безперебійного, наскрізного досвіду.

Вебсайт: incentx.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «incentX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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