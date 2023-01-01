Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «incentX» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

incentX — це багатофункціональна хмарна платформа, яка надає всі інструменти, необхідні для планування, керування та врегулювання вашої програми заохочень, включаючи комісійні, знижки, роялті, повернення рахунків і платежів. Найкраще те, що він інтегрується з вашою наявною системою бухгалтерського обліку / ERP для безперебійного, наскрізного досвіду.

Вебсайт: incentx.com

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