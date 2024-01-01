CentralBOS

CentralBOS

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Вебсайт: cbos.com

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У CBOS ми переосмислюємо, що означає модернізувати ваші облікові процеси та системи, створюючи цінне сховище критичних фінансових даних у режимі реального часу. Наша комплексна хмарна система ERP надає спеціалізовані інтегровані модулі для критичних бізнес-функцій, зокрема: * Управління запасами * Фінансовий менеджмент * CRM * Управління замовленнями * Кадр і нарахування заробітної плати * Управління польовою службою Об’єднання даних із цих бізнес-операцій і облікових функцій в одне рішення забезпечує надійну систему обліку для вашої команди, що дозволяє їм приймати кращі рішення з повною видимістю всіх сегментів бізнесу. Рішення CBOS ERP забезпечить ваші облікові та операційні потреби за допомогою технології наступного покоління, яка об’єднує найкращі практики галузі для отримання оптимальних результатів.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: cbos.com

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

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Deskera

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ECOUNT ERP

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