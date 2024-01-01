Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CentralBOS» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
У CBOS ми переосмислюємо, що означає модернізувати ваші облікові процеси та системи, створюючи цінне сховище критичних фінансових даних у режимі реального часу.
Наша комплексна хмарна система ERP надає спеціалізовані інтегровані модулі для критичних бізнес-функцій, зокрема:
* Управління запасами
* Фінансовий менеджмент
* CRM
* Управління замовленнями
* Кадр і нарахування заробітної плати
* Управління польовою службою
Об’єднання даних із цих бізнес-операцій і облікових функцій в одне рішення забезпечує надійну систему обліку для вашої команди, що дозволяє їм приймати кращі рішення з повною видимістю всіх сегментів бізнесу.
Рішення CBOS ERP забезпечить ваші облікові та операційні потреби за допомогою технології наступного покоління, яка об’єднує найкращі практики галузі для отримання оптимальних результатів.
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