Adm Cloud

Adm Cloud

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Вебсайт: admcloud.net

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Adm Cloud — це ERP або система управління бізнесом у хмарі, яка пропонує високу операційну функціональність для всіх типів компаній, які прагнуть розвиватися. Він пропонує потужний, інтуїтивно зрозумілий і повний користувальницький досвід, який перетворюється на відчутні результати як внутрішньо, так і для ваших клієнтів. Ця платформа була розроблена, щоб допомогти сучасним керівникам автоматизувати процеси бухгалтерського обліку, продажів, закупівель, фінансів, управління персоналом, виробництва та логістики, оптимізуючи їх. Це можливо завдяки його модульній конфігурації, яка дозволяє інтегрувати модулі, необхідні компанії, у базову платформу, коли це необхідно. Integrated Business Intelligence є частиною його відмінної ціннісної пропозиції; дуже актуально для тих, кому потрібні реальні дані в режимі реального часу, щоб швидко й просто приймати рішення та досягати своїх цілей, використовуючи переваги цього 100% хмарного, веб- та мобільного рішення.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: admcloud.net

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