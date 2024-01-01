Zenscale

Zenscale

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Вебсайт: zenscale.in

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Zenscale — це єдина платформа для малого та середнього бізнесу, де можна знайти прості та доступні бізнес-рішення для керування та підтримки своїх бізнес-процесів. Тут ви можете отримати рішення у вигляді мобільних додатків, а також повний пакет включає різні модулі, такі як: управління заробітною платою, управління матеріалами, планування виробництва та фінансовий облік.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: zenscale.in

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Zenscale». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

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