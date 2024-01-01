Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zenscale» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Zenscale — це єдина платформа для малого та середнього бізнесу, де можна знайти прості та доступні бізнес-рішення для керування та підтримки своїх бізнес-процесів. Тут ви можете отримати рішення у вигляді мобільних додатків, а також повний пакет включає різні модулі, такі як: управління заробітною платою, управління матеріалами, планування виробництва та фінансовий облік.

Вебсайт: zenscale.in

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