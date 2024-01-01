Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Effitrac» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Розширення можливостей МСП за допомогою інноваційних та креативних ІТ-рішень і подолання традиційних бар’єрів розвитку МСП за допомогою найсучасніших інструментів
Effitrac було розроблено, щоб допомогти підприємствам випереджати конкурентів і переосмислити спосіб роботи.
Наразі Effitrac пропонує понад 27 модулів для фінансового обліку, продажів, закупівель, робочих годин, нарахування заробітної плати, CRM, управління проектами, процесів і дискретного виробництва для різних галузей промисловості, які мають задоволених клієнтів у чотирьох країнах (Індія, Об’єднані Арабські Емірати, Королівство Саудівська Аравія та Китай). )
Зателефонуйте нам зараз, щоб зрозуміти, як Effitrac дав змогу малим і середнім підприємствам отримати нові способи вирішення бізнес-завдань будь-де та будь-коли.
Effitrac пропонує своїм клієнтам як SaaS, так і автономні рішення з багатомовною підтримкою.
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