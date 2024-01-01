Effitrac

Effitrac

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Вебсайт: effitrac.com

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Розширення можливостей МСП за допомогою інноваційних та креативних ІТ-рішень і подолання традиційних бар’єрів розвитку МСП за допомогою найсучасніших інструментів Effitrac було розроблено, щоб допомогти підприємствам випереджати конкурентів і переосмислити спосіб роботи. Наразі Effitrac пропонує понад 27 модулів для фінансового обліку, продажів, закупівель, робочих годин, нарахування заробітної плати, CRM, управління проектами, процесів і дискретного виробництва для різних галузей промисловості, які мають задоволених клієнтів у чотирьох країнах (Індія, Об’єднані Арабські Емірати, Королівство Саудівська Аравія та Китай). ) Зателефонуйте нам зараз, щоб зрозуміти, як Effitrac дав змогу малим і середнім підприємствам отримати нові способи вирішення бізнес-завдань будь-де та будь-коли. Effitrac пропонує своїм клієнтам як SaaS, так і автономні рішення з багатомовною підтримкою.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: effitrac.com

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

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Acumatica

Acumatica

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