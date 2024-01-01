Розширення можливостей МСП за допомогою інноваційних та креативних ІТ-рішень і подолання традиційних бар’єрів розвитку МСП за допомогою найсучасніших інструментів Effitrac було розроблено, щоб допомогти підприємствам випереджати конкурентів і переосмислити спосіб роботи. Наразі Effitrac пропонує понад 27 модулів для фінансового обліку, продажів, закупівель, робочих годин, нарахування заробітної плати, CRM, управління проектами, процесів і дискретного виробництва для різних галузей промисловості, які мають задоволених клієнтів у чотирьох країнах (Індія, Об’єднані Арабські Емірати, Королівство Саудівська Аравія та Китай). ) Зателефонуйте нам зараз, щоб зрозуміти, як Effitrac дав змогу малим і середнім підприємствам отримати нові способи вирішення бізнес-завдань будь-де та будь-коли. Effitrac пропонує своїм клієнтам як SaaS, так і автономні рішення з багатомовною підтримкою.

Вебсайт: effitrac.com

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