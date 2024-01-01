Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GoodBooks» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

GoodBooks — це сучасна інформаційна система EERP. Розширене планування ресурсів підприємства (EERP) — це передова методологія програмного забезпечення для керування. GoodBooks — це модульна програма, яка дозволяє клієнтам інтегрувати свої системи по ходу роботи, впроваджуючи модулі на основі критичності для бізнесу. Клієнти включають МСП, середні та великі підприємства в різних галузях і вертикалях, включаючи виробництво, послуги, логістику, роздрібну торгівлю тощо.

Вебсайт: goodbookserp.com

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