GoodBooks

GoodBooks

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Вебсайт: goodbookserp.com

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GoodBooks — це сучасна інформаційна система EERP. Розширене планування ресурсів підприємства (EERP) — це передова методологія програмного забезпечення для керування. GoodBooks — це модульна програма, яка дозволяє клієнтам інтегрувати свої системи по ходу роботи, впроваджуючи модулі на основі критичності для бізнесу. Клієнти включають МСП, середні та великі підприємства в різних галузях і вертикалях, включаючи виробництво, послуги, логістику, роздрібну торгівлю тощо.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: goodbookserp.com

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QuickBooks Workforce

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

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quickbooks.intuit.com

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