Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hive Health» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Безпроблемні плани HMO для МСП на Філіппінах. Розширте можливості своєї команди за допомогою безпроблемного медичного страхування за допомогою нашої універсальної цифрової платформи, створеної спеціально для малих і середніх підприємств.

Вебсайт: ourhivehealth.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hive Health». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.