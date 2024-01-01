OnCloudERP — це сучасна хмарна ERP-система для малих і середніх підприємств у всьому світі, які шукають потужні, надійні, масштабовані та доступні корпоративні рішення для ефективної роботи та ведення свого бізнесу. Наша місія полягає в тому, щоб надати прості рішення ERP, інтелектуальні та потужні. OnCloudERP працює на базі Cloud Pencils. Компанія була створена як компанія SaaS ERP 1 січня 2015 року під керівництвом материнської компанії Nlogix Solutions, дочірньої компанії Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com). CPPL було створено на основі більш ніж 20-річного досвіду відповідного планування ресурсів підприємства (ERP) у різних галузях з 1994 року.

Вебсайт: onclouderp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OnCloudERP». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.