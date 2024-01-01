OnCloudERP

OnCloudERP

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Вебсайт: onclouderp.com

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OnCloudERP — це сучасна хмарна ERP-система для малих і середніх підприємств у всьому світі, які шукають потужні, надійні, масштабовані та доступні корпоративні рішення для ефективної роботи та ведення свого бізнесу. Наша місія полягає в тому, щоб надати прості рішення ERP, інтелектуальні та потужні. OnCloudERP працює на базі Cloud Pencils. Компанія була створена як компанія SaaS ERP 1 січня 2015 року під керівництвом материнської компанії Nlogix Solutions, дочірньої компанії Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com). CPPL було створено на основі більш ніж 20-річного досвіду відповідного планування ресурсів підприємства (ERP) у різних галузях з 1994 року.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: onclouderp.com

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NetSuite

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