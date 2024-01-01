Erpisto

Erpisto

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Вебсайт: erpisto.com

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Erpisto — це хмарна платформа планування ресурсів підприємства (ERP), розроблена для середніх і великих підприємств. Він обслуговує багато галузей, включаючи виробництво, споживчі товари, освіту та фармацевтику. Основні функції включають бухгалтерський облік, бізнес-аналітику, управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), управління персоналом (HR), управління запасами, виробництво та керування ланцюгом поставок (SCM). Він має платформу електронної комерції, яка дозволяє користувачам інтегрувати систему зі своїм онлайн-магазином і системою POS для звичайних магазинів. Інші функції включають фінансове управління, бюджетування, управління продажами, керування обліковими записами, управління кампаніями, управління складом, управління виробництвом і управління процесами. Це дозволяє користувачам керувати робочим процесом і ресурсами в одній панелі вікна. Функції бізнес-аналітики та аналітики забезпечують автоматизацію процесів, збір даних, фінансову аналітику та прогнозування. Він сумісний з операційними системами Windows, Mac і Linux. Він також містить мобільні програми для пристроїв Android, iOS, Windows і Blackberry. Варіанти підтримки включають базу знань, електронну пошту та телефон.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення CRM
ERP системи

Вебсайт: erpisto.com

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