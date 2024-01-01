Manu Online надає спеціалізоване рішення ERP для використання малими та середніми компаніями у сфері постачання матеріалів та виробництва. Заснована в 2000 році, ми були однією з перших онлайн-компаній ERP. Функції включають управління виробництвом і запасами, відстеження серійного номера, відстеження партії для наскрізного відстеження, відкритий API, автоматизацію для збільшення обсягу транзакцій, багатоетапну маршрутизацію, планування виробництва та розклад, MRP у реальному часі, інструменти звітності та зростаючу партнерська мережа. Доступна інтеграція з системами електронної комерції та бухгалтерського обліку. Manu Online чудово підходить для будь-якого виробника з будь-якої галузі, який хоче використовувати потужну хмарну бізнес-програму, створену для вирішення ваших повсякденних виробничих завдань і підвищення ефективності в довгостроковій перспективі.

Вебсайт: manuonline.com

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