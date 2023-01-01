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CALA

CALA

ca.la

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Перша операційна система для мода. CALA — це провідний інтерфейс дизайну одягу, який об’єднує весь процес дизайну — від ідеї продукту до включення електронної комерції та виконання замовлень — у єдину цифрову платформу. Ваги CALA з будь-яким брендом: великі роздрібні торговці, середні будинки моди та незалежні дизайнери.

Вебсайт: ca.la

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CALA». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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