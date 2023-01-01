Перша операційна система для мода. CALA — це провідний інтерфейс дизайну одягу, який об’єднує весь процес дизайну — від ідеї продукту до включення електронної комерції та виконання замовлень — у єдину цифрову платформу. Ваги CALA з будь-яким брендом: великі роздрібні торговці, середні будинки моди та незалежні дизайнери.

Вебсайт: ca.la

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