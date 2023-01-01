Перше логістичне рішення для електронної комерції, яке створює лояльність клієнтів. Shippingbo — це логістичне рішення, призначене для електронних торговців, дропшипперів, логістів, роздрібних і оптовиків, брендів тощо. які бажають оптимізувати обробку своїх замовлень електронної комерції. Він складається з OMS (система управління замовленнями), WMS (система управління складом) і TMS (система управління транспортом).

Вебсайт: shippingbo.com

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