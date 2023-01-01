Платформа для співпраці відповідальних акторів. Interstis — це платформа для спільної роботи, яка полегшує віддалену та командну роботу. Для більш безпечних, стійких і гуманних організацій.

Вебсайт: interstis.fr

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