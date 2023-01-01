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Anime Digital Network, доступна за місячною підпискою, щотижня пропонує трансляцію останніх епізодів найкращих нових анімаційних випусків у прямому ефірі з Японії. Сайт містить усі вже доступні каталоги Kazé та Kana (майже 4000 епізодів серіалів і понад 50 фільмів), включаючи найбільші хіти, серед яких Наруто, Хвіст Феї, Блакитний екзорцист і Маг. Додаючи приблизно десять нових серій кожного кварталу, A.D.N. пропонує вам найповнішу законну альтернативу піратству, яке з кожним роком продовжує збіднювати весь ланцюжок експлуатації японської анімації на міжнародному ринку. Цей новий сайт було розроблено, щоб максимально відповідати вашим очікуванням.

Вебсайт: animedigitalnetwork.fr

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