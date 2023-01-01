WebCatalog
Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Talkspirit» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Працюйте інакше. Дуже просто. Talkspirit спрощує обмін інформацією, активізує обмін і оптимізує роботу за допомогою універсальної платформи для співпраці.

Вебсайт: talkspirit.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Talkspirit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Indy

Indy

indy.fr

Interstis

Interstis

interstis.fr

Ouest-France

Ouest-France

ouest-france.fr

Papernest

Papernest

papernest.com

OpenPaye

OpenPaye

openpaye.co

Réa

Réa

rea-app.fr

BBC Afrique

BBC Afrique

bbc.com

Universign

Universign

universign.com

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

Magazana

Magazana

magazana.com

BaridiWeb

BaridiWeb

poste.dz

Moovago

Moovago

moovago.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності