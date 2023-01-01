Універсальний цифровий будівельний майданчик ⚡️ Стикаючись із неминучими непередбачуваними подіями на будівельних майданчиках, Réa допомагає вам залишатися на курсі: дотримуватись дедлайнів, контролювати свої бюджети, заощаджуючи 5 годин роботи на тиждень.

Вебсайт: rea-app.fr

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